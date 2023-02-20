Jaber Qarradi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaber Qarradi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaber Qarradi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaber Qarradi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaber Qarradi 6 Ocak 2002 tarihinde aẓ-Ẓahrān şehrinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Jaber bin Yahya Jaber Qarradi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaber Qarradi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaber Qarradi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaber Qarradi'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaber Qarradi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaber Qarradi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaber Qarradi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaber Qarradi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ettifaq FC

Jaber Qarradi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaber Qarradi şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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