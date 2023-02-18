Achraf Harmach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Harmach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Harmach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Harmach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Harmach 16 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Harmach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achraf Harmach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Achraf Harmach'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Harmach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Harmach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Achraf Harmach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Harmach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Khémisset

30 Haziran 2017 yılında FAR Rabat

2 Temmuz 2017 yılında FAR Reserve

12 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Achraf Harmach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Harmach şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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