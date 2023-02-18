Abderahmane El Houasli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderahmane El Houasli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderahmane El Houasli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderahmane El Houasli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderahmane El Houasli 20 Aralık 1984 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن الحواصلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderahmane El Houasli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACFA yapmaktadır. Abderahmane El Houasli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abderahmane El Houasli'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abderahmane El Houasli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderahmane El Houasli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderahmane El Houasli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderahmane El Houasli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Khémisset

1 Temmuz 2011 yılında COD Meknès

1 Ocak 2012 yılında Raja Casablanca

1 Ağu 2012 yılında FAR Rabat

1 Haziran 2013 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2013 yılında Kénitra

1 Temmuz 2015 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2017 yılında Hassania

15 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Abderahmane El Houasli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderahmane El Houasli şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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