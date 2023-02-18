Anass Eddaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Eddaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass Eddaou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anass Eddaou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anass Eddaou 1 Nisan 1999 tarihinde Kénitra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنسالضو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anass Eddaou Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anass Eddaou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 20 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Anass Eddaou'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anass Eddaou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anass Eddaou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anass Eddaou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anass Eddaou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kénitra

1 Temmuz 2018 yılında Wydad Serghini

1 Ocak 2020 yılında Widad Témara

20 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Anass Eddaou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anass Eddaou şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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