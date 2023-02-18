Tawfik Bentayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawfik Bentayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tawfik Bentayeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tawfik Bentayeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tawfik Bentayeb 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tawfik Bentayeb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Tawfik Bentayeb, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Tawfik Bentayeb'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tawfik Bentayeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tawfik Bentayeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tawfik Bentayeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tawfik Bentayeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Union Touarga

Tawfik Bentayeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tawfik Bentayeb şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Tawfik Bentayeb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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