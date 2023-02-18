Ayoub Haiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Haiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Haiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Haiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Haiki 25 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Haiki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Haiki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Haiki'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Haiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Haiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Haiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Haiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Ayoub Haiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Haiki şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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