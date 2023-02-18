Mohamed Aziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Aziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Aziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Aziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Aziz 2 Aralık 1984 tarihinde Berkane şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد عزيز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Aziz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Aziz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Aziz'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Aziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Aziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Aziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Aziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RS Berkane

10 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Mohamed Aziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Aziz şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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