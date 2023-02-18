Brahim Nakach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Nakach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Nakach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Nakach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Nakach 2 Şubat 1982 tarihinde Casablanca, Morocco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Nakach Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brahim Nakach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Brahim Nakach'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahim Nakach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim Nakach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brahim Nakach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Nakach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Difaâ El Jadida

1 Ağu 2014 yılında Wydad AC

27 Ekim 2020 yılında Nahdat Zemamra

25 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Brahim Nakach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Nakach şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wydad Athletic Club Casablanca

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.