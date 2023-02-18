Redouan Ait Lamkadem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouan Ait Lamkadem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouan Ait Lamkadem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouan Ait Lamkadem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouan Ait Lamkadem 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouan Ait Lamkadem Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Redouan Ait Lamkadem, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Redouan Ait Lamkadem'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redouan Ait Lamkadem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouan Ait Lamkadem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouan Ait Lamkadem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouan Ait Lamkadem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Redouan Ait Lamkadem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouan Ait Lamkadem şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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