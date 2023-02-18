İlias Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Haddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Haddad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Haddad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Haddad 1 Mart 1989 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da إلياس حداد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Haddad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 28 CSM yapmaktadır. İlias Haddad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Haddad'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlias Haddad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iliasshaddad/?hl=fr

Haberin Devamı

İlias Haddad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Haddad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İlias Haddad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Haddad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2007 yılında AZ Alkmaar U19

30 Haziran 2008 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2009 yılında Telstar

30 Haziran 2011 yılında AZ Alkmaar U21

1 Ağu 2011 yılında St. Mirren

1 Ocak 2012 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2013 yılında FC Dordrecht

26 Temmuz 2015 yılında FAR Rabat

18 Temmuz 2018 yılında Raja Casablanca

15 Temmuz 2022 yılında Union Touarga

İlias Haddad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Haddad şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Merwesteijn, Excelsior, AZ

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.