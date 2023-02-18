İlias Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Haddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlias Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlias Haddad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İlias Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Haddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Haddad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Haddad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Haddad 1 Mart 1989 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da إلياس حداد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Haddad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 28 CSM yapmaktadır. İlias Haddad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Haddad'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlias Haddad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iliasshaddad/?hl=fr

İlias Haddadboyu ve yaşı kaç

İlias Haddad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Haddad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İlias Haddad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Haddad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2007 yılında AZ Alkmaar U19

30 Haziran 2008 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2009 yılında Telstar

30 Haziran 2011 yılında AZ Alkmaar U21

1 Ağu 2011 yılında St. Mirren

1 Ocak 2012 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2013 yılında FC Dordrecht

26 Temmuz 2015 yılında FAR Rabat

18 Temmuz 2018 yılında Raja Casablanca

15 Temmuz 2022 yılında Union Touarga

İlias Haddad kimdir

İlias Haddad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Haddad şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merwesteijn, Excelsior, AZ

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İlias Haddad nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Miguel Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branislav Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Trajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branislav Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Trajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nahuel Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nahuel Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sladjan Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sladjan Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sladjan Rakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sladjan Rakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!