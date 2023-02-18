Hamza Bousqal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Bousqal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Bousqal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Bousqal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Bousqal 24 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Bousqal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LFBA yapmaktadır. Hamza Bousqal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Bousqal'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Bousqal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Bousqal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Bousqal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Bousqal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Hamza Bousqal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Bousqal şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Bousqal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.