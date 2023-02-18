Haytam Manaout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haytam Manaout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haytam Manaout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haytam Manaout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haytam Manaout 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haytam Manaout Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haytam Manaout, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Haytam Manaout'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haytam Manaout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haytam Manaout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haytam Manaout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haytam Manaout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Haytam Manaout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haytam Manaout şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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