Simon Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Diedhiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Diedhiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Diedhiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Diedhiou 10 Temmuz 1991 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Aristide Simon Pierre Diédhiou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Diedhiou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Diedhiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Diedhiou'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Diedhiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Diedhiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Diedhiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Diedhiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2015 yılında Haugesund

4 Ocak 2016 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2016 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent

24 Ağu 2017 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Diambars FC

1 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Simon Diedhiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Diedhiou şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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