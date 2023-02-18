Aymane Mourid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymane Mourid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymane Mourid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymane Mourid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymane Mourid 7 Mayıs 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymane Mourid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Infinite Talents Empire yapmaktadır. Aymane Mourid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aymane Mourid'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aymane Mourid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aymanemourid29/

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Aymane Mourid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymane Mourid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Aymane Mourid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymane Mourid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2018 yılında Leganés U19

1 Temmuz 2019 yılında CD Leganés B

5 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

31 Temmuz 2021 yılında CD Leganés B

29 Temmuz 2022 yılında Union Touarga

Aymane Mourid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymane Mourid şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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