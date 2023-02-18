Yassine Amrioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Amrioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Amrioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Amrioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Amrioui 21 Şubat 1995 tarihinde Thionville şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da ياسين أمريوي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Amrioui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Yassine Amrioui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yassine Amrioui'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Amrioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Amrioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yassine Amrioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Amrioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AS Nancy B

15 Temmuz 2014 yılında Stade Reims B

1 Şubat 2016 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2017 yılında Vereya

1 Mart 2017 yılında Tsarsko Selo

1 Haziran 2017 yılında Vereya

3 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

17 Ocak 2018 yılında O. Khouribga

16 Ağu 2019 yılında FAR Rabat

12 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Union Touarga

Yassine Amrioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Amrioui şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MJC Pichon (2000-2005)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.