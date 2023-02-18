Eric Mbangossoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Mbangossoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Mbangossoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Mbangossoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Mbangossoum 26 Mayıs 2000 tarihinde N'Djamena şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cad uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Mbangossoum Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Mbangossoum, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eric Mbangossoum'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Mbangossoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Mbangossoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Mbangossoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Mbangossoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RC Bafoussam

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Elect-Sport FC

1 Temmuz 2019 yılında Futuro Kings FC

1 Ocak 2020 yılında Union Touarga

Eric Mbangossoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Mbangossoum şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Eric Mbangossoum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çad takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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