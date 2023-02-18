Jean Joseph Kombous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Joseph Kombous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Joseph Kombous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Joseph Kombous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Joseph Kombous 30 Nisan 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Joseph Kombous Njock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Joseph Kombous Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Joseph Kombous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Joseph Kombous'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Joseph Kombous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Joseph Kombous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Joseph Kombous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Joseph Kombous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Coton Sport FC

1 Ağu 2018 yılında Kénitra

24 Temmuz 2019 yılında FUS Rabat

17 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Jean Joseph Kombous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Joseph Kombous şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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