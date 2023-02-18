Yassine Khalifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Khalifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Khalifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Khalifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Khalifi 9 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Khalifi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Khalifi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Khalifi'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Khalifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Khalifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yassine Khalifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Khalifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2022 yılında Union Touarga

Yassine Khalifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Khalifi şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Yassine Khalifi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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