Akram Nakach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Nakach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Nakach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Nakach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Nakach 7 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Nakach Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Akram Nakach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Akram Nakach'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akram Nakach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Nakach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akram Nakach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Nakach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Union Touarga

Akram Nakach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Nakach şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Akram Nakach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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