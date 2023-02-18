Amine Zouhzouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Zouhzouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Zouhzouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Zouhzouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Zouhzouh 11 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Zouhzouh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Zouhzouh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Amine Zouhzouh'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Zouhzouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Zouhzouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Zouhzouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Zouhzouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2019 yılında Angers SCO B

1 Ocak 2020 yılında Union Touarga

Amine Zouhzouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Zouhzouh şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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