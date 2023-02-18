Reda Asmama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Asmama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Asmama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Asmama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Asmama 8 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Reda Asmama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Asmama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reda Asmama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Reda Asmama'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Asmama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Asmama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Asmama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Asmama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2021 yılında Union Touarga

Reda Asmama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Asmama şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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