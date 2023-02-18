Tahar Ahmed El Khalej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahar Ahmed El Khalej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tahar Ahmed El Khalej kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tahar Ahmed El Khalej ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tahar Ahmed El Khalej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahar Ahmed El Khalej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahar Ahmed El Khalej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahar Ahmed El Khalej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahar Ahmed El Khalej 4 Kasım 1997 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tahar Ahmed Madeira El Khalej şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahar Ahmed El Khalej Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tahar Ahmed El Khalej, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tahar Ahmed El Khalej'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tahar Ahmed El Khalejboyu ve yaşı kaç

Tahar Ahmed El Khalej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahar Ahmed El Khalej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tahar Ahmed El Khalej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahar Ahmed El Khalej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sintrense

1 Temmuz 2022 yılında Union Touarga

Tahar Ahmed El Khalej kimdir

Tahar Ahmed El Khalej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahar Ahmed El Khalej şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Tahar Ahmed El Khalej nereli

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