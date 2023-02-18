Achraf Berqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Berqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Berqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Berqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Berqi 12 Şubat 1995 tarihinde Kénitra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Berqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achraf Berqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 16 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Achraf Berqi'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Berqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Berqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Achraf Berqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Berqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2017 yılında Kénitra

16 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Achraf Berqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Berqi şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.