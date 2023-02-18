Ayoub El Khayati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Khayati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Khayati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Khayati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Khayati 31 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Khayati Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub El Khayati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub El Khayati'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Khayati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Khayati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Khayati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Khayati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Khayati şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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