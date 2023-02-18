Tiago Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Lopes 23 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Sarmento Nobre Melo Sousa Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Lopes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiago Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Lopes'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiago Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2019 yılında Sintra Football

1 Kasım 2019 yılında Futebol Benfica

1 Temmuz 2020 yılında Unia Tarnow

1 Temmuz 2021 yılında AD Oeiras

1 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Tiago Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Lopes şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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