Mohamed Chemlal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chemlal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Chemlal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Chemlal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Chemlal 8 Şubat 1995 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد شملال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Chemlal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mohamed Chemlal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Chemlal'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Chemlal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Chemlal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Chemlal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Chemlal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2012 yılında US Boulogne

20 Ağu 2014 yılında Stoke U21

1 Temmuz 2015 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2016 yılında Forest Green

1 Temmuz 2017 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında FC Mantois

9 Ağu 2019 yılında Red Star FC

14 Ağu 2020 yılında FC Mantois

12 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Mohamed Chemlal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Chemlal şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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