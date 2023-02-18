Yassine El Khalej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine El Khalej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine El Khalej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine El Khalej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine El Khalej 2 Ağu 1999 tarihinde Lisbon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Yassine Madeira El Khalej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine El Khalej Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TheBestPodium yapmaktadır. Yassine El Khalej, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine El Khalej'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yassine El Khalej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine El Khalej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine El Khalej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine El Khalej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sintrense

1 Temmuz 2021 yılında Olymp. Dcheira

4 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Yassine El Khalej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine El Khalej şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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