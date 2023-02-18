Hicham Khaloua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hicham Khaloua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hicham Khaloua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hicham Khaloua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hicham Khaloua 7 Mayıs 1995 tarihinde San Javier şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da هشام خلوة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hicham Khaloua Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hicham Khaloua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hicham Khaloua'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hicham Khaloua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hicham Khaloua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hicham Khaloua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hicham Khaloua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cartagena U19

2 Ağu 2011 yılında Almería Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2016 yılında UD Almería

18 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2017 yılında UD Almería

11 Temmuz 2018 yılında Castellón

23 Ocak 2019 yılında UD Almería

24 Ocak 2019 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2019 yılında UD Almería

1 Ağu 2019 yılında UD Melilla

27 Ocak 2020 yılında Cádiz CF B

6 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

1 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Hicham Khaloua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hicham Khaloua şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hicham Khaloua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 9 gol atmıştır.

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