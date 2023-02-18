Zakaria Hajjoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Hajjoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Hajjoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Hajjoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Hajjoub 29 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Hajjoub Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Hajjoub, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Zakaria Hajjoub'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Hajjoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Hajjoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zakaria Hajjoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Hajjoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Khémisset

1 Temmuz 2019 yılında Kénitra

1 Kasım 2020 yılında Union Touarga

Zakaria Hajjoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Hajjoub şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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