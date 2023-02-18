Ayman Dairani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Dairani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Dairani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Dairani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Dairani 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Dairani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Dairani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ayman Dairani'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayman Dairani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Dairani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Dairani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Dairani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SCC Mohammedia

2 Ocak 2020 yılında TAS Casablanca

12 Ekim 2020 yılında SCC Mohammedia

28 Ocak 2021 yılında TAS Casablanca

17 Ağu 2021 yılında Union Touarga

31 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

Ayman Dairani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Dairani şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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