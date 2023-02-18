Amine Karraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Karraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Karraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Karraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Karraoui 9 Haziran 1999 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Karraoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Amine Karraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Amine Karraoui'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Karraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Karraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Amine Karraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Karraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes B

22 Ocak 2021 yılında Union Touarga

Amine Karraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Karraoui şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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