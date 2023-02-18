Omar Namsaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Namsaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Namsaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Namsaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Namsaoui 4 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Namsaoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bendafi Hamza yapmaktadır. Omar Namsaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Namsaoui'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Namsaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Namsaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Namsaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Namsaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Aralık 2012 yılında Beni Mellal

30 Haziran 2013 yılında MAS Fes

10 Ağu 2016 yılında RS Berkane

9 Ağu 2022 yılında Union Touarga

Omar Namsaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Namsaoui şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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