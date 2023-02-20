Ahmedkhalil Jamal Eddine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmedkhalil Jamal Eddine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmedkhalil Jamal Eddine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmedkhalil Jamal Eddine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmedkhalil Jamal Eddine 9 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da احمد خليل جمال الدين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmedkhalil Jamal Eddine Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mediastar International Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmedkhalil Jamal Eddine'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmedkhalil Jamal Eddine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmedkhalil Jamal Eddine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmedkhalil Jamal Eddine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmedkhalil Jamal Eddine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Reggiana U19

1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Ahmedkhalil Jamal Eddine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmedkhalil Jamal Eddine şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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