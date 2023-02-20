Noor Rahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noor Rahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noor Rahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noor Rahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noor Rahman 28 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Pakistan uyrukludur.Gerçek adı da نور رحمان / Noor Rahman Noor Hashim Arsla Khan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noor Rahman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noor Rahman'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noor Rahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noor Rahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noor Rahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noor Rahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lekhwiya

15 Ocak 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Ağustos 2020 yılında Al-Shahania SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Noor Rahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noor Rahman şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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