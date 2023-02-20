Hamood Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamood Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamood Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamood Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamood Al Yazidi 28 Mayıs 1988 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hamood Abdulla Sultan Abdallah Al Yazidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamood Al Yazidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamood Al Yazidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hamood Al Yazidi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamood Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamood Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamood Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamood Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2010 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2011 yılında El-Jaish

1 Ocak 2012 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Khor SC

1 Ağustos 2013 yılında Al-Wakrah SC

9 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Markhiya SC

1 Kasım 2021 yılında Al-Mesaimeer

16 Ocak 2022 yılında Al-Markhiya SC

Hamood Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamood Al Yazidi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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