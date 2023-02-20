Abdelhadi Nuaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhadi Nuaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhadi Nuaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhadi Nuaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhadi Nuaman 29 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdelhadi Nuaman Ameen Fuhaid / عبد الهادي دلول şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhadi Nuaman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhadi Nuaman'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhadi Nuaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhadi Nuaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhadi Nuaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhadi Nuaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Abdelhadi Nuaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhadi Nuaman şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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