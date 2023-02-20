Ahmed İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed İbrahim 23 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ibrahim Ahmed şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed İbrahim'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed İbrahim şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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