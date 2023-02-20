Mohamed Naceur Al Manai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Naceur Al Manai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Naceur Al Manai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Naceur Al Manai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Naceur Al Manai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Naceur Al Manai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Naceur Al Manai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Naceur Al Manai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Naceur Al Manai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Naceur Al Manai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Naceur Al Manai 25 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Naceur Al Manai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Naceur Al Manai'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Naceur Al Manai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Naceur Al Manai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Naceur Al Manai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Naceur Al Manai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sadd SC

Mohamed Naceur Al Manai kimdir

Mohamed Naceur Al Manai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Naceur Al Manai şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed Naceur Al Manai nereli

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