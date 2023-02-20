Mahmood Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmood Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmood Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mahmood Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mahmood Gamal {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mahmood Gamal Mohamed şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mahmood Gamal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mahmood Gamal'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mahmood Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mahmood Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mahmood Gamal şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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