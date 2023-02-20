Eisa Al Muhannadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Al Muhannadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Al Muhannadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eisa Al Muhannadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eisa Al Muhannadi 19 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Eisa Hassan Al-Muhannadi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eisa Al Muhannadi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Eisa Al Muhannadi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eisa Al Muhannadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eisa Al Muhannadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Al-Markhiya SC
Eisa Al Muhannadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eisa Al Muhannadi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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