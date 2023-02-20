John Benson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Benson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Benson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Benson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Benson 27 Ağustos 1991 tarihinde Obuasi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana,Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Benson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Benson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. John Benson'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Benson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Benson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Benson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Benson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında ASPIRE Academy

1 Temmuz 2009 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Markhiya SC

John Benson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Benson şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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