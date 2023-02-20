Sultan Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Saleh 12 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Saleh Al-Qurairi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Saleh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Saleh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Saleh'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Aralık 2018 yılında Al-Bidda SC

Sultan Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Saleh şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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