Ayoub Azzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Azzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Azzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Azzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Azzi 14 Eylül 1989 tarihinde Ouargla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Azzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Azzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Azzi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Azzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Azzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayoub Azzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Azzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MC Mekhadma

1 Temmuz 2009 yılında Hassi Messaoud

1 Temmuz 2011 yılında MC Mekhadma

1 Temmuz 2012 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2014 yılında MC Alger

6 Ocak 2020 yılında Umm Salal SC

3 Aralık 2020 yılında Al-Arabi SC

9 Ağustos 2021 yılında Al-Markhiya SC

Ayoub Azzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Azzi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.