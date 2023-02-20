Hamad Said Balgheit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Said Balgheit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Said Balgheit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Said Balgheit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Said Balgheit 13 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Said Balgheit Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Said Balgheit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Said Balgheit'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Said Balgheit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Said Balgheit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamad Said Balgheit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Said Balgheit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Said Balgheit şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.