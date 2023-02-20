Hisham Kamal Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisham Kamal Hasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisham Kamal Hasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisham Kamal Hasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisham Kamal Hasan 1 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisham Kamal Hasan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hisham Kamal Hasan'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hisham Kamal Hasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisham Kamal Hasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisham Kamal Hasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisham Kamal Hasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2015 yılında Al-Sadd Reserve

1 Ocak 2017 yılında Al-Markhiya SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Sadd Reserve

1 Temmuz 2017 yılında Muaither SC

28 Temmuz 2021 yılında Al-Markhiya SC

Hisham Kamal Hasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisham Kamal Hasan şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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