Yousuf Al Raeesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Al Raeesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousuf Al Raeesi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yousuf Al Raeesi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yousuf Al Raeesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Al Raeesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousuf Al Raeesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Al Raeesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousuf Al Raeesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousuf Al Raeesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousuf Al Raeesi 9 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da Yousuf Hany Ballan Al-Raeesi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousuf Al Raeesi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yousuf Al Raeesi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousuf Al Raeesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousuf Al Raeesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Yousuf Al Raeesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousuf Al Raeesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shahania SC

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Ağustos 2017 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2019 yılında Qatar SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Shahania SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

Yousuf Al Raeesi kimdir

Yousuf Al Raeesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousuf Al Raeesi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Yousuf Al Raeesi nereli

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