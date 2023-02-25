Ze Turbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Turbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Turbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Turbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ze Turbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Turbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Turbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Turbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Turbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Turbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Turbo 22 Ekim 1996 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Correia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Turbo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oceans Sport yapmaktadır. Ze Turbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Turbo'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Turbo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jose_turbo/

Ze Turbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Turbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ze Turbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Turbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U19

2 Şubat 2015 yılında Inter U19

4 Ağustos 2016 yılında Tondela

15 Ocak 2017 yılında Inter

16 Ocak 2017 yılında Marbella FC

30 Haziran 2017 yılında Inter

24 Ağustos 2017 yılında Catania

17 Ocak 2018 yılında Inter

18 Ocak 2018 yılında Olhanense

30 Haziran 2018 yılında Inter

7 Temmuz 2018 yılında Newell's

7 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2019 yılında Newell's

17 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

17 Şubat 2020 yılında Grasshoppers

10 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun

16 Şubat 2023 yılında Al-Markhiya SC

Ze Turbo kimdir

Ze Turbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Turbo şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Sport Clube (-2014)

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Ze Turbo nereli

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