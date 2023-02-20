Abdelghani Lallam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghani Lallam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelghani Lallam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelghani Lallam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelghani Lallam 6 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelghani Lallam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelghani Lallam'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelghani Lallam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelghani Lallam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Al-Markhiya SC
Abdelghani Lallam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelghani Lallam şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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