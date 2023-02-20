Abdelghani Lallam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghani Lallam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdelghani Lallam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelghani Lallam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.