Youssef Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Ramadan 16 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Mısır,Katar uyrukludur.Gerçek adı da يوسف رمضان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Ramadan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Ramadan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef Ramadan'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Arabi SC

31 Aralık 2018 yılında Al-Khor SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Markhiya SC

Youssef Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Ramadan şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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