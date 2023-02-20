Abdelrahman Kafrawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Kafrawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Kafrawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelrahman Kafrawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelrahman Kafrawy {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Abdelnasser Kafrawy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelrahman Kafrawy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Kafrawy'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelrahman Kafrawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelrahman Kafrawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC
Abdelrahman Kafrawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelrahman Kafrawy şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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