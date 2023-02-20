Abdelrahman Kafrawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Kafrawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdelrahman Kafrawy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelrahman Kafrawy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.